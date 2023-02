Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione del teatro comunale di Montappone, che oltre al miglioramento degli impianti tecnologici subirà anche alcuni interventi strutturali. I lavori saranno realizzati attraverso un finanziamento di circa 490.000 euro, che l’amministrazione ha ottenuto presentando un progetto molto articolato e innovatici attraverso il bando dei fondi Pnc (Piano nazionale complementare). "Il teatro comunale sito in piazza Roma – spiega il sindaco Mauro Ferranti – dalla sua apertura non ha più subito interventi e possiede i normali limiti e usura frutto del tempo. Questo intervento ci permetterà di riqualificare la struttura nella sua interezza: miglioramento dei sistemi tecnologici di illuminazione e riscaldamento, sostituzione delle porte e parte degli arredi. Inoltre sono previsti lavori che allargheranno il palco e la realizzazione anche dei camerini nel proscenio, utilizzando dei locali che attualmente non svolgono alcuna funzione. Questo secondo ampliamento ci permetterà nel prossimo futuro anche di ospitare una stazione teatrale in piena regola, o magari eventi ludici rivolti alla popolazione. La riqualificazione del teatro fa parte di un piano più amplio che mira alla riqualificazione di tutta piazza Roma: sistemazione della pavimentazione della piazza e nuova illuminazione, sistema di abbattimento delle barriere architettoniche per rendere questi spazi il punto di ritrovo della comunità". Indicativamente l’opera verrà riconsegnata entro il prossimo autunno.

a. c.