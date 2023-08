Ok alla rotatoria a Porto Sant'Elpidio in zona Fonte di Mare

Con l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria sperimentale sulla Statale 16 in corrispondenza dell’intersezione con la provinciale Fonte di Mare, si sono poste le basi per dare il via ai lavori, presumibilmente dalla metà di settembre. Quando, poche settimane fa, si è verificato l’ennesimo incidente stradale, purtroppo mortale, in zona Fonte di Mare, i residenti avevano denunciato la pericolosità di quel lungo tratto rettilineo della Statale, reclamando interventi mirati a ridurre la velocità del traffico automobilistico che, soprattutto negli orari serali e notturni, si caratterizza per velocità eccessivamente elevate. In questo contesto, l’annunciata rotatoria (per la quale l’attuale amministrazione può contare su un impegno di spesa di 100mila euro stanziato nella precedente legislatura) rappresenta un primo intervento utile (ma non bastante) a migliorare le condizioni del traffico in un crocevia in cui, le criticità in termini di sicurezza che si registrano durante l’anno aumentano nel periodo estivo con l’incremento rilevante di veicoli che si trovano a transitare in un incrocio che comprende la deviazione verso il lungomare Europa e la zona dei villaggi turistici.