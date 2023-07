Ok alla Rottamazione Cartelle a Porto Sant'Elpidio: "In 23 Anni Recuperato Quasi Nulla"

Nell’ultimo consiglio comunale (foto), protagonista è stato il bilancio, dovendo trattare di equilibri, assestamento, applicazione dell’avanzo di amministrazione di 1,3 milioni, di debiti fuori bilancio per 51.600 euro di cui 50mila per lavori di somma urgenza su tratti del litorale erosi dalle mareggiate di maggio. Piccola nota curiosa sui 1600 euro: il Comune è stato condannato a pagarli dal Tribunale di Fermo in seguito all’impugnazione di verbali per violazione dell’art. 39 bis del regolamento di Polizia Urbana di cui non si sente parlare da tempo e che era stato inserito per contrastare il fenomeno della prostituzione sanzionando i veicoli dei clienti che stazionavano in luoghi dediti al meretricio. Inizialmente il Tribunale aveva dato ragione al Comune, in appello la sentenza è stata ribaltata condannando l’ente a rifondere le spese legali e ad annullare la sanzione.

Tornando a cifre ben più cospicue, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha ricordato che "in campagna elettorale è riecheggiato più volte un avanzo di 2,4milioni di euro lasciato dalla precedente amministrazione ma, a conti fatti, la disponibilità è di 840mila euro". Alcune destinazioni dell’avanzo: 630mila euro per maggiori costi delle utenze elettriche; 150mila per i casi di minori affidati al Comune dal Tribunale e sistemati in comunità; 110mila per spese straordinarie legate alle mareggiate; 130mila euro per la demolizione della scuola d’infanzia di via Milano; 130mila per manutenzioni straordinarie sulle scuole. E’ stata approvata la rottamazione delle cartelle sotto a 1000 euro: "Stralciamo un carico di 233mila euro per importi accertati e non riscossi dal 2000 al 2015 e negli 8 anni successivi. In 23 anni, è stato recuperato poco o nulla, ma abbiamo pagato 91mila euro al concessionario. Non vale la pena perseverare su questa strada" il commento di Ciarpella e dell’assessore al Bilancio, Marco Traini. Approvata la modifica al regolamento delle attività rumorose che ha alzato a 90 il limite dei decibel con 5 deroghe annuali; accolta la mozione del Laboratorio Civico per valutare il patrimonio librario del prof Carlo Concetti ai fini dell’acquisizione dei 28mila volumi; respinto il documento sul trasporto sanitario regionale di Annalinda Pasquali (Pd): la commissione regionale si è riunita per risolvere il problema.

m c.