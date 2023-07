Ok alla sistemazione di via Solferino

Approvati dalla Giunta municipale progetti esecutivi per la sistemazione di due tratti di via Solferino, che è la strada più a sud del territorio comunale, al confin con il fiume Ete vivo. In delibera la Giunta specifica che i progetti sono finalizzati al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario e pedonale degradato.

Nell’ambito dei due progetti si prevede di realizzare interventi di manutenzione riguardanti tratti di pavimentazione stradale particolarmente ammalorati che non costituiscono modifiche sostanziali alle sagome stradali ed agli impianti tecnologici esistenti. Considerata la tipologia dei lavori di manutenzione straordinaria che interessa il livello di strato superficiale della sede stradale l’elaborazione dei progetto non ha richiesto indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche. Da un esame effettuato dall’ufficio competente sullo stato manutentivo del patrimonio stradale e delle segnalazioni pervenute è emerso che occorre intervenire con opere di cui sopra presso un tratto di via Solferino della lunghezza di circa 150metri e su un altro di circa 80 metri. Gli importi sono 30.000 euro per il primo re 20.000 per il secondo tratto. Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto la realizzazione delle opere deve avvenire in 14 giorni naturali e consecutivi.