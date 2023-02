Ok alla variante al Prg per la frazione di Ponte Maglio

Approvata all’unanimità la variante al Prg (Piano Regolatore Generale) che interessano in particolare due aree del territorio comunale di Santa Vittoria in Matenano. Si tratta di varie zone in prossimità dell’abitato di Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria lungo la Valdaso, e un’area urbanizzata lungo la strada provinciale 42 Matenano quasi a confine con Curetta frazione di Servigliano. Come spiegato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Vergari, si tratta di una variante che è stata studiata anche su richiesta di molte famiglie. Infatti, le aree indicate erano classificate come aree destinate all’espansione di tipo turistico, ma per ridurre l’utilizzo di suolo e per alleggerire le spese delle famiglie, visto che le aree in oggetto erano soggette a Imu, sono state declassate in zone agricole. Tutti gli atti sono stati comunicati per competenza al Genio civile regionale, Soprintendenza delle Marche, Area Vasta 4 e Provincia , che valuteranno gli effetti della variazione di destinazione d’uso. Una volta riscosse tutte le autorizzazioni la variante al Prg diverrà operativa.

a. c.