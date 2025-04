Ok alle borse di studio per i costi scolastici delle famiglie indigenti

Ok alle borse di studio da 150 euro per le Scuole secondarie di secondo grado Statali e paritarie. Requisiti di accesso: residenza anagrafica dello studente nel Comune di Porto San Giorgio; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 13.500 euro. Iscrizione nell’anno scolastico 2024/2025 presso una scuola secondaria di secondo grado non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. L’istanza di ammissione al beneficio può essere presentata dagli studenti o, qualora minori, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando l’apposito modello di domanda scaricabile dal sito (www.comune.portosangiorgio.fm.it) da consegnare all’Ufficio protocollo dell’ente o mediante sportello telematico entro e non oltre lunedì 12 maggio. Info 0734680501.