Ok in Giunta al museo del basket

’Palla al cesto’ anche così i sangiorgesi indicano lo sport del basket da quando, era il 1930, una quadra locale incominciò a disputare campionati nazionali con i colori sociali nero-azzurro. Da allora e fino ad oggi quello della ’Palla al cesto’ è stato un lungo percorso di successi prestigiosi ed anche di amare sconfitte, che comunque non hanno scalfito l’attaccamento al basket da parte dei sangiorgesi che lo sentono proprio e per Porto San Giorgio lo considerano lo sport degli sport, capace di incidere sui comportamenti culturali e sociali della popolazione e che ha formato generazioni i giocatori e di tecnici, su cui svetta il decano e tra i più famosi e apprezzati coach della massima serie, Cesare Pancotto. Ecco allora l’iniziativa di alcuni volontari di raccogliere le testimonianze del rapporto della ’Palla al cesto’ con la città affinché il ricordo non vada disperso bensì tramandato attraverso la costituzione un museo del basket. La proposta ha ottenuto il consenso pieno della Giunta municipale, la quale ha deliberato di "avviare un progetto di raccolta, catalogazione di materiale (foto, video, carta stampata etc.) relativo alla storia del basket sangiorgese del XX secolo, avvalendosi di un gruppo di volontari".

Lo ha deliberato mutuando un’iniziativa analoga della passata amministrazione che ha avuto scarso successo. Eppure il basket per Porto San Giorgio è di primario riferimento sia per numero di atleti che da sempre lo praticano a livello amatoriale ed agonistico, sia per i successi che il basket sangiorgese ha raggiunto nel panorama sportivo nazionale sin dall’inizio del secolo scorso. I traguardi conquistati hanno richiamato l’attenzione dei media locali e nazionali riservando alla città e al palazzetto dello sport intere pagine di giornali, oltre a video foto e quant’altro.

Molti sangiorgesi, che conservano nelle proprie abitazioni materiale, hanno manifestato l’intenzione di metterlo a disposizione gratis della città affinché non vada dimenticata una parte importante della sua identità storica. Preso atto di tutto questo e considerato, come già detto, che è intenzione dell’amministrazione avviare un progetto di raccolta, catalogazione di tale materiale quale attività propedeutica alla preparazione di un museo digitale del basket la cui realizzazione sarà curata gratuitamente dai volontari di cui sopra in un locale assegnato loro al terzo piano del palazzo del turismo, in via Oberdan.

Silvio Sebastiani