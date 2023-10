"Ok la proroga del credito d’imposta". Esulta il comparto dei calzaturieri

Ottime notizie per i calzaturieri del fermano giungono da Roma dove il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla manovra che contienere "elementi molto importanti – ha detto il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani – come anticipato dal ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso". La notizia più attesa è ovviamente quella relativa al credito di imposta per ricerca e sviluppo, di cui si è discusso anche durante il Micam con i vertici di Assocalzaturifici, membri del Governo e della Regione Marche. "Con la misura approvata oggi (ieri, ndr) – ha detto in proposito Valentino Fenni, vice presidente nazionale di Assocalzaturifici e presidente della sezione calzaturiera di Confindustria Fermo – i termini del possibile riversamento vengono prorogati al 30 giugno 2024. In questo modo l’Albo dei certificatori, appena istituto e in fase di formazione, potrà dare certezza su chi ne abbia davvero diritto. Grande merito al lavoro del viceministro Leo e dell’imprenditrice Annarita Pilotti". "Misure rilevanti per le imprese, a supporto diretto del sistema produttivo, di chi investe e produce in Italia, anche per favorire il reshoring, tema molto sentito anche per il calzaturiero. Si prevede l’abbattimento del 50% delle imposte per le imprese che decidono di tornare in Italia dall’estero con i propri impianti di produzione. Ma anche la restituzione per chi decidesse poi di delocalizzare nuovamente. Non solo – conclude Luciani – il Governo ha deciso anche di finanziare con 50milioni di euro la nuova Sabatini, che così andrà a favorire investimenti strutturali di piccole e medie imprese. Il tutto attraverso tassi bancari agevolati". Intanto i calzaturieri del fermano sono arrivati a Mosca dove stamani prenderà il via l’attesa fiera Obuv. Valentino Fenni in proposito ha detto: "Le buone sensazioni arrivate al Micam, con i buyer russi a Milano che hanno comprato o comunque mostrato interesse per le nostre collezioni, spingono tanti calzaturieri a partecipare alla fiera di Mosca, l’Obuv". L’Obuv si concluderà il 20 ottobre e costituisce un validissimo test per le collesioni Made in Fermo e Fenni ha aggiunto: "Sui 60 italiani, la metà arrivano dalle Marche e di questi l’80% sono fermani". Nell’ultimo mese i calzaturieri sono stati impegnati su più fronti: prima l’Essenz in Germania, poi Almaty in Kazakistan e infine Premiere Class a Parigi. "Il mercato è globale, lo ripetiamo sempre. La Germania per noi è fondamentale, ma ha confermato il rallentamento. Questo ancora di più spinge gli imprenditori a considerare le alternative. Ecco che Mosca, pur con le sue difficoltà legate ai pagamenti e a un rublo poco competitivo ma pe fortuna stabile, resta essenziale".

Vittorio Bellagamba