Oktobeerfest e Di Uva in Vino. Piazza del Popolo sempre gremita

Giornate di festa in piazza per la festa della birra che poi ha lasciato lo spazio alla manifestazione dedicata al vino. Tanti i protagonisti, dal Comune di Ansbach, quello di Ortezzano, associazioni Ortensia, Di Arte in Vino di Sant’Elpidio a Mare, la contrada San Martino, l’associazione Amici di Ansbach e l’associazione Amici di Fermo e del Fermano. L’Oktobeerfest ha ormai una formula collaudata con il coordinamento prezioso dell’associazione Amici di Ansbach presieduta da Francesco Gismondi che cura da sempre i rapporti con la città tedesca. Successo anche per Di Uva in Vino. Tredici cantine presenti: Luci di mezzo, Lumavite, Terra Fageto, Santa Liberata, Maria Conti, Ortenzi, Rio Maggio, Villa Manu, La Pila, Bastianelli, Di Ruscio cantina dei poeti, Castrum Morisci e Terra Premiata, aperitivi con la Contrada San Martino e la rievocazione storica della pigiatura con suoni e canti della tradizione popolare a cura della Pro Loco di Ortezzano e del Gruppo Ortensia.