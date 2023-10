OktoBeerfest in piazza del Popolo

Si rinnova l’appuntamento con l’OktoBeerfest l’edizione numero 15 della festa della birra, in programma in Piazza del Popolo a Fermo da oggi alle 19 con la cerimonia dalla spillatura, fino al sabato. L’evento avrà come protagonista la birra bavarese e le specialità franconi provenienti da Ansbach con le tipiche salsicce (bratwurst e stadtwurst) con crauti, i dolci tipici della Franconia, il tutto allietato dalla musica tipica bavarese. All’apertura sarà presente anche il sindaco di Ansbach Thomas Deffner. "Un’amicizia che si consolida sempre più, che contribuiamo a tenere viva perché si tratta di un rapporto con cui negli anni si sono costruiti scambi culturali, una reciproca conoscenza sotto tanti fronti, ha detto Francesco Gismondi, presidente dell’Associazione Amici di Ansbach.