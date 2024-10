Olimpiadi del disegno tecnico:. Emma rappresenterà il fermano

Meritata soddisfazione per l’Isc Pagani di Monterubbiano, che rappresenterà la provincia di Fermo alle Olimpiadi del disegno tecnico, in programma i prossimi 25 e 26 ottobre a Rieti. Sarà l’alunna Emma Broccoletti, della classe seconda A della scuola secondaria di Pedaso, a partecipare alla gara nazionale dopo il brillante risultato ottenuto a livello provinciale. La candidatura nazionale di Broccoletti, fa infatti seguito al riconoscimento raggiunto nell’Olimpiade Interscuola del Disegno Tecnico Edizione di Fermo, tenutasi lo scorso maggio presso la scuola media ‘Nardi’ di Porto San Giorgio e riservato alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado. Gli alunni di Pedaso erano stati guidati dalla prof Donatella Taffetani, mentre a coordinare la competizione locale alla Nardi era stata la prof Liliana Anconetani. A far brillare la scuola di Pedaso, in quella occasione, erano stati ben 5 alunni classificatisi entro le prime dieci posizioni della classifica.

Il concorso legato alle Olimpiadi del disegno tecnico, è stato ideato dal prof Fabio Macchia, insegnante di Tecnologia presso l’Ic ‘Danti’ di Tecchiena di Alatri e si rivolge agli studenti delle classi prime della media, chiamati a cimentarsi in massimo tre prove ad eliminazione diretta di disegno tecnico. L’istituto Pagani, fa il tifo per Emma che rappresenterà le scuole di Fermo, alle Olimpiadi nazionali a Rieti. Il Pagani si congratula e ringrazia la docente di tecnologia Taffetani, per l’alto livello raggiunto.

Paola Pieragostini