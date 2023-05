"Olimpiadi dell’ippica, ce la faremo"

A distanza di quasi due anni Sam Stathis, imprenditore di origini greche che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, torna in Italia e precisamente a Montegiorgio per rispolverare il suo progetto delle ‘Olimpiadi dell’Ippica’. Nel fine settimana ha fatto tappa prima a Montegiorgio, che secondo lui gli porta fortuna, poi all’ippodromo di Modena per partecipare all’evento di domenica.

Un appuntamento di lavoro che sabato è terminato con una cena spettacolo da ‘Oscar&Amorina’ con lo chef Francesco Conti che ha offerto uno show coking per gli ospiti, oltre a Sam Stathis erano presenti alcune Miss Italia, Miss Aruba e Miss Ucraina, imprenditori locali, diversi driver e allenatori ippici del territorio oltre a Salvatore Mattii voce storica dell’ippodromo montegiorgese.

Nel luglio del 2021 Sam Stathis, proprietario di due ippodromo negli Stati Uniti, aveva annunciato il suo progetto che ora vuole mettere in pratica.

"Nonostante la pandemia non ci siamo mai fermati – ha dichiarato Sam Stathis – abbiamo lavorato a questo progetto con attenzione e grande spirito di innovazione. Abbiamo studiato e realizzato delle Chariot (equivalente del sulky) ad alta tecnologia con fibra di carbonio e altri materiali di ultima generazione che ho fatto brevettare. Cavalli e driver saranno dotati di sistemi di analisi biometrici per rendere lo spettacolo più coinvolgente oltre che sicuro per animali e persone. Ovviamente essendo difficile spostare i cavalli e mantenerli in forma per un lungo periodo di tempo, abbiamo preferito spostare l’attenzione sui driver. Quindi creeremo una Olimpiade con gare eliminatorie che si terranno negli ippodromi italiani, con la finale a cui accederanno solo i migliori driver che avranno acquisito il punteggio più alto che si svolgerà ogni anno ad Olimpia in Grecia. Un progetto ambizioso che punta a rendere più spettacolare le gare ippiche, oltre a rilanciare questo settore che in Italia soprattutto in Grecia sta soffrendo molto. Stiamo lavorando al regolamento sono molto positivo e credo che già entro la fine di quest’anno potremo far partire le prima gare ad eliminazione". Le basi ci sono ora bisognerà attendere che il progetto prenda forma.

Alessio Carassai