Olio, l’esperto Malavolta: "Mai un disastro così, prodotto giù dell’80%"

Fermo, 2 novembre 2023 – Arnaldo Malavolta ha 73 anni ed è titolare dell’omonimo frantoio ad Altidona, ereditato dal padre. "Quando avevo 10 anni mio padre mi faceva stare al frantoio che gestisco da oltre 50 anni – dice Malavolta – e in così tanto tempo, non ho mai ricordato una stagione disastrosa come questa".

La stima che Malavolta fa del calo di produzione olivicola generale per il Fermano, è dell’80%. "Per quanto conosca diversi produttori miei clienti, che in alcune zone dell’entroterra hanno avuto una raccolta rimasta nella media stagionale degli anni passati – dice – è diffuso ovunque il bilancio di raccolte scarse, scarsissime e molto comunemente nulle, di tanti altri produttori. Basti pensare che mediamente nel mio frantoio produco mille quintali di sansa all’anno, a fronte di quest’anno che chiudo con 200".

Difficile, secondo Malavolta, risalire alla causa di un tale crollo di produzione. "Non si possono escludere attacchi della mosca e influenze negative del clima date da piogge insistenti prima ed eccessive temperature di caldo a seguire – prosegue – ma personalmente non credo che solo questi fattori abbiano causato il disastro di quest’anno. La lunga esperienza che ho maturato in questo settore mi porta ad ammettere che le stagioni sono diverse l’una dall’altra anno dopo anno, caratterizzate da varie problematiche che siano di varia natura e che accomunano la produzione generale di olive. Ma quest’anno c’è stato qualcosa che non so spiegare che ha generato una vera rovina per il mercato dell’olio".

La mancata produzione locale, per i frantoi comporta la necessità di acquistare maggiori quantità di olive da altre regioni.

"Fortunatamente ho produttori di fiducia nella parte sud d’Italia da cui acquisto olive da anni – prosegue Malavolta – e che grazie ai rapporti consolidati nel tempo mantengono per me lo stesso prezzo di acquisto di oliva al quintale a garanzia della qualità del prodotto e prezzi contenuti per i clienti. Altrimenti la speculazione è tale che se fino allo scorso anno si poteva acquistare un quintale di olive ad una media di 75 euro, quest’anno non si scende sotto ai 100. La conseguenza è l’aumento del costo dell’olio che passa da una media dello scorso anno di 10 euro al litro ai 13, 14 euro di quest’anno".

Per acquistare olio genuino, è quindi fondamentale conoscere la provenienza e la storicità dell’oliva che il frantoio acquista. "Mantenere il prezzo basso dell’olio a fronte di qualità e genuinità – conclude Malavolta – deve essere fondamentale per non pesare sulle finanze delle famiglie".