Oltre 150 attrazioni per un giorno di festa

Oltre 150 attrazioni animeranno per l’intera giornata odierna, Festa dei Lavoratori, tutto il lungomare cittadino con spettacoli, artisti e giocolieri, giochi dedicati all’infanzia, esibizioni di scuole di danza e società sportive, gonfiabili, mercatini, mostre. Attrazioni che si sommano alle numerose iniziative promosse dalle attività commerciali, dagli stabilimenti balneari (i costi della Siae sono state sostenute dal Comune) e dalle associazioni. La festa del 1 Maggio si appresta, ancora una volta, a stupire, confermandosi un maxi evento capace di richiamare frotte di gente da tutto il comprensorio (e oltre, viste le numerose prenotazioni nelle strutture ricettive che hanno predisposto pacchetti vacanza mirati per gli appuntamenti di questi giorni) che, tempo permettendo, invaderanno la città, approfittando delle innumerevoli occasioni di svago e divertimento offerte durante la giornata, fino al concerto conclusivo in Piazza Garibaldi, con gli Zero Assoluto (ore 19, ingresso libero). Sul lungomare centro, sarà possibile visitare il ‘Villaggio dei Comuni’, vetrina riservata ai Comuni del fermano, ascolano, maceratese. Per tutta la giornata circoleranno bus navetta gratuiti, (ogni 10-15 minuti).