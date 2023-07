Oltre 4mila euro per potenziare il controllo targhe

Il comandante della polizia municipale dottor Giovanni Paris, ha determinato di impegnare la somma complessiva di 4.624 euro (iva compresa) per consentire la formalizzazione dell’affidamento per l’uso di una piattaforma software mobile, cioè installabile su dispositivo android, messa a disposizione dalla ditta Olitecnica Srl di Porto Sant’Elpidio. Con tale accordo è prevista la locazione delle relative licenze della suite software, comprensive di integrazione a telecamere Anpr. I multiservizi offerti si riferiscono a controllo targhe; controllo patenti; agenda, messaggistica per segnalazioni anche geolocalizzate e fotografiche; acquisizione con telecamere e contestuale scansione a database. Il costo previsto per la fornitura del servizio è pari a 3.790 euro più Iva. Per dar corso al servizio sarà necessario procedere a costituire l’impegno contabile necessario.