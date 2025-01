Oltre due milioni per sistemare il pericoloso tratto della Provinciale 61

Le criticità più volte segnalate inerenti la strada provinciale a Montottone, sembra stiano trovando la fine. La struttura commissariale per i danni provocati dal maltempo del maggio 2023, ha infatti firmato il decreto per l’assegnazione di 2 milioni e mezzo di euro destinati alla Provincia di Fermo, per la sistemazione del pericoloso tratto di circa 150 metri della Sp 61. A seguito delle forti piogge, la strada in questione sottostante l’imponente struttura del convento francescano, era crollata per metà. Era stato necessario istallare semafori per la regolazione del traffico obbligatoriamente a senso alterno e soprattutto era stato più volte lanciato l’appello dal sindaco Gianni Carelli, per un intervento di urgente ripristino della sicurezza stradale.

Dal 2023, la burocrazia è arrivata all’assegnazione dei fondi, ufficializzata nei giorni scorsi con la previsione della fine dei lavori fissata entro giugno 2026. Attualmente la provinciale montottonese ha subito lavori di sistemazione provvisoria consistenti nell’ampliamento delle sede e rimozione dei semafori, mentre gli uffici tecnici del Comune e della provincia stanno lavorando congiuntamente alla fase progettuale. "Si tratta di una strada importante – spiega Carelli – sia a livello di collegamento con la città di Fermo che di conservazione del bene storico di Montottone, rappresentato dal convento francescano, ubicato nell’area collinare sovrastante il tratto stradale interessato dalla frana. Il progetto di riqualificazione riguarderà il consolidamento e contenimento dell’area a rischio crollo oltre che il ripristino della sede stradale. Un’opera che aspettiamo da tempo, fondamentale per la sicurezza dei cittadini e purtroppo legata alla storicità di questa strada che necessiterebbe di attenzione. La Montottonese – conclude – è infatti molto transitata da autotreni vista l’attività di aziende di trasporto locali ed è caratterizzata da pericolosi tornanti che andrebbero eliminati. Ora procediamo con la priorità dettata dall’avvio della riqualificazione".

Paola Pieragostini