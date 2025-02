’Oltre i Social’, dibattito con il prof Marco Brusati

Incontri informativi ’Oltre i Social – In rete dentro la rete’, rivolti a genitori, insegnanti, formatori e adulti impegnati nell’educazione.¬ Il percorso, progettato e diretto da Marco Brusati, ha l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e valutazione per comprendere la complessa realtà online in cui siamo immersi. Il ciclo di incontri prosegue sempre alla Sala Montalcini di Fermo questa sera alle 21 con l’intervento del prof Marco Brusati, docente all’Università di Firenze e all’Issr di Assisi, che approfondirà il tema delle mega tendenze e dei fenomeni mediali. Lunedì 26 febbraio sarà la volta di Emanuele Frontoni e Lorenzo Lattanzi, che affronteranno le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.