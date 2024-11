Oltre tutte le barriere: "Con il Sitting Volley c’è davvero inclusione, tutti possono giocare"

Lo sport che unisce, che valorizza le differenze e le potenzialità di ognuno, che si sostiene sui valori e sul rispetto di tutti. Il sitting volley in questo senso è lo sport per eccellenza, per questo è il percorso ideale per raccontare ai ragazzi delle scuole medie la disabilità, le possibilità di quello che resta, le difficoltà e i punti di forza di ciascuno. È il senso del progetto "Noi giochiamo a sitting volley’, sostenuto dal garante per i diritti Giancarlo Giulianelli e dal comune di Fermo, l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini spiega: "Sport e inclusione è un binomio scontato, perché è il luogo in cui si veicolano sempre messaggi fondamentali. Con questo progetto promuoviamo uno sport nuovo, bello, che sta crescendo in tutto il mondo, utile nei paesi in cui la guerra fa ferite. Bellissima l’adesione di tutte e tre le medie cittadine". Giulianelli spiega: "Si tratta di uno sport, la pallavolo che si fa da seduti, che è fondamentale per fare davvero inclusione all’interno delle scuole, tutti possono giocare. È il bello di uno sport che riesce a far giocare tutti in una attività anche complessa. È per noi fondamentale essere accanto alle attività inclusive e far conoscere il mondo che ruota attorno alle persone con disabilità. Quando sono diventato garante nel 2021 avevo un piccolo budget a disposizione, oggi il presidente della Regione Acquaroli mi fa disporre di 300 mila euro, proprio per la grande sensibilità che c’è sui temi dei diritti delle persone".

Il direttore sportivo della Scuola di pallavolo fermana è Lorenzo Giacobbi che ha portato a Fermo il sitting volley, ormai 11 anni fa: "Abbiamo avuto la fortuna e il merito di costruire contatti sui territori e i risultati oggi arrivano. Abbracciamo tutto il mondo scolastico, con quattro tipi di proposte, 125 ore di attività su tutte e 4 le classi di ogni sede, in tre settimane, tra novembre e dicembre, raggiungeremo ben 40 classi. Tutti sperimenteranno lo sport e potranno essere supportati dai tecnici e incontreranno i testimonial, tra cui il nostro Federico Ripani che è il capitano della nazionale italiana. Poi ci sarà una fase di tornei, ci sarà una fase di istituto e poi un torneo finale con tutte le istituzioni cittadine e sportive. Ci sarà anche un concorso di disegno per le scuole primarie cittadine per raccontare l’idea di sport inclusivo. Per l’Isc Fracassetti Capodarco e per l’Isc Betti se ne occuperò l’insegnante Valeria Donzelli: "Le dirigenti hanno aderito con entusiasmo, nelle scuole si parla sempre di inclusività, con questo sport lo mettiamo in pratica. Siamo felici di mettere anche un pizzico di competizione ad un percorso che porterà consapevolezza". Costanza Scarcia è invece l’insegnante per la Da Vinci Ungaretti, spiega che nell’istituto ci sono diversi casi di disabilità che avranno un sicuro giovamento dal percorso di sitting volley, per essere alla pari di tutti e giocare insieme. Federico Ripani è il campione di casa nostra, racconta un percorso che ha già portato grandi risultati: "Il sitting volley è arrivato in Italia nel 2015, nel 2016 noi abbiamo fatto il primo allenamento in tre alla palestra del Coni, oggi siamo arrivati ottavi in Europa, siamo a metà classifica, possiamo crescere ancora. È qualcosa di grande e ci abbiamo creduto quando non c’era assolutamente niente, le ragazze hanno vinto l’europeo, Fermo c’è stata fin dall’inizio, siamo pronti alla supercoppa. E’ uno sport bello, è inclusivo e dà voglia di giocare. C’è grande grinta". La serie A prevede almeno 3 disabili per squadra, si gioca fino ai 50 anni ma c’è bisogno di giovani che possano portare lontano questo sport bellissimo".

Angelica Malvatani