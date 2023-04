Oltre venti studenti tedeschi ospitati dalle famiglie fermane

L’Europa dei popoli si costruisce con i giovani, con i ragazzi, con le scuole che mescolano giorni e progetti. Sono tornati a Fermo, dopo gli anni di stop per la pandemia, gli studenti del Riechsstadt Gymnasium di Rothenburg ob der Tauber, in Germania, gemellati con il liceo classico Annibal Caro dal 2018 su iniziativa del docente Francesco Castiglioni. Sono oltre 20 i ragazzi tedeschi ospiti delle famiglie fermane e accompagnati dagli insegnanti di latino e di lingue, Kathi Augustin e Frederik Saues. I liceali appartengono alle terze e alle quarte classi del liceo classico, il liceo delle scienze umane e il liceo socio economico che hanno frequentato il corso di tedesco tenuto dalla docente di lingue Francesca Ferri, coordinatrice del gemellaggio con la collaborazione di Luca Lattanzi, insegnante di latino e greco. Per gli ospiti tedeschi ci sono state due cene offerte dalla contrada San Martino e da Fiorenza, per comprendere lo spirito del Palio dell’Assunta e dell’anima di Fermo. E poi, una gita a Roma, una a Urbisaglia, un giro a Torre di Palme una lezione di latino con il metodo natura, con Lattanzi che sa rendere viva una lingua morta, con l’aiuto del teatro e delle emozioni. E ancora, l’incontro con il sindaco Paolo Calcinaro che ha offerto ai ragazzi la visita delle cisterne romane, del teatro e di palazzo dei Priori. "Abbiamo avuto il supporto di tanti, spiega la docente Ferri, a partire da Anke Brockmeyer, titolare di Mariart, è la mamma di una allieva ed è di origine tedesca dunque ha voluto sostenerci con entusiasmo. E ancora, importante l’aiuto dell’associazione Amici di Ansbach e di Adolfo Leoni che ha coinvolto le contrade. Sono giorni preziosi e bellissimi, i ragazzi si sono misurati con la nostra realtà e hanno stretto legami di amicizia che non finiranno questa settimana". A settembre saranno i fermani ad essere ospiti in Germania.

a.m.