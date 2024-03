Omaggio a Luigi Crocenzi. Mostro sacro della fotografia

Il Terminal è la cornice ideale per il mondo della fotografia, fuori c’è il murales che ricorda Mario Dondero, dentro le pareti bianche che sembrano una tavolozza pronta ad ospitare racconti. In questi giorni trova casa qui Luigi Crocenzi, per raccontare il suo ruolo e quello che il Centro per la Cultura nella Fotografia, da lui fondato, ebbe nelle vicende della fotografia italiana del dopoguerra. Il percorso espositivo presenta materiali inediti tra cui foto-racconti, carteggi, documenti, sceneggiature, fotografie di Crocenzi apparse in riviste e volumi di didattica dimenticati, progetti editoriali, libri fotografici e cataloghi dedicati alle tecniche del foto-racconto. Per la prima volta è esposta nella sua completezza la sequenza che Ugo Mulas dedicò a Meriggiare pallido e assorto di Montale, insieme a uno straordinario documentario inedito dedicato a Mario Giacomelli, curato da Crocenzi. La mostra ’Luigi Crocenzi. Parlare per immagini. Dal foto-racconto alla sceneggiatura’ resterà aperta fino al 5 maggio 2024, il percorso espositivo offre al pubblico un’ampia rassegna delle molteplici attività condotte tra il dopoguerra e gli anni Settanta da Crocenzi. La mostra, curata da Marco Andreani e Pacifico D’Ercoli, è una delle tappe salienti delle celebrazioni promosse dal Comitato per il Centenario della nascita del fotografo di Montegranaro, avviate lo scorso anno con i due convegni di Fermo e Porto San Giorgio, preziose occasioni di approfondimento e di indagine su uno degli autori e degli intellettuali di primissimo piano della storia della fotografia italiana. I numerosi materiali in mostra, provenienti dall’Archivio Crocenzi del Craf di Spilimbergo o emersi da vari archivi disseminati sul territorio nazionale, mettono chiaramente in luce come Luigi Crocenzi fu in grado non solo di entrare in contatto con alcune delle punte più avanzate del rinnovamento culturale italiano, da Elio Vittorini e la rivista "Il Politecnico", al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma di Luigi Chiarini e Umberto Barbaro, Enzo Santarelli e Cesare Zavattini, per citarne alcuni, ma anche di intercettare le esperienze più innovative che si stavano parallelamente svolgendo in Europa.

L’allestimento, volutamente strutturato senza un percorso di visita definito, costituisce un invito rivolto al pubblico ad esplorare liberamente il vasto ed eclettico mondo di Crocenzi, muovendosi alla scoperta di numerosi materiali inediti: lettere e documenti, 18 scatti realizzati nel 1950 in Sicilia insieme a Vittorini, i materiali fotografici per il foto-racconto mai pubblicato Loreto (1953) e quelli del capitolo dedicato a due amanti del romanzo fotografico inedito Al tempo di, di cui i visitatori saranno invitati a ricostruire la sequenza, le immagini originali non ritagliate dei celebri foto-racconti di Crocenzi pubblicati su "Il Politecnico" e "Il Caffè", le fotografie di scena del documentario andato perduto Motopescherecci e quelle apparse in riviste e volumi di didattica dimenticati. A ciò si aggiungono libri fotografici e sceneggiature di cui si erano perse le tracce, una sezione curata da Giuseppe Tranali dedicata al CCF e ai rapporti col mondo fotoamatoriale, un’imperdibile registrazione audio del 1983 in cui Crocenzi rivela dettagli inediti sul viaggio in Sicilia con Vittorini e un reportage sulle borgate di Roma della fine degli anni Quaranta. Grande l’emozione del sindaco Calcinaro e dell’assessore alla cultura nel tagliare il nastro ad una esposizione che completa l’offerta culturale fermana, in un luogo che è scrigno di arte moderna e contemporanea e che della fotografia è cornice ideale. Orari di apertura: dal giovedì alla domenica ore 16–19. Apertura di mattina su prenotazione. Per informazioni 0734 217140 - museidifermo@comune.fermo.it