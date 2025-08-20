Omaggio a Monterubbianesi. Le Comunità di Capodarco vogliono ricordare don Franco

Le Comunità di Capodarco, insieme al Comune di Fermo, vogliono ricordare don Franco Monterubbianesi, scomparso il 27 maggio 2025, in questo mese di agosto nel quale ricorre un anniversario importante. Don Franco teneva molto, infatti, alla data della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 19 agosto 1956, "tutti gli anni, tornando a Capodarco - scrive il Presidente della Comunità di Fermo, don Vinicio Albanesi -, aveva un messaggio e progetti da proporci: i giovani, la cura della terra, il sud America, l’Africa. Un ricordo che, al di là dei dettagli della sua vita, ha lanciato modi di condivisione con chi era in difficoltà, dalla disabilità fisica o mentale, ai minori abbandonati, giovani con dipendenze, sofferenze psichiatriche. E’ stato fondatore non solo per le Comunità che sono poi nate, ma per la capacità di leggere il futuro per chi rischiava di restare escluso". "I quasi 95 anni della sua vita - prosegue don Albanesi -, possono essere riassunti in quattro caratteristiche che hanno guidato la sua azione, l La fiducia, la libertà, la comunità, la mondialità. Non ha posto confini né materiali, né spirituali alla sua azione. Ha sempre cercato di cogliere occasioni per migliorare la vita. La sua religiosità era insieme ortodossa e coraggiosa. Concepiva il mondo come un insieme creato da Dio perché ogni creatura fosse felice".

L’appuntamento alla comunità di Capodarco è per il 23 agosto alle 17, con lo stesso don Vinicio ci sarà il sindaco Calcinaro, Carlo Verducci (Autore del Libro "Marisa Galli - Cuore della Comunità di Capodarco") e il telogoo padre Alberto Maggi (Teologo e biblista). Per l’occasione il Sindaco del Comune di Fermo annuncerà l’intestazione a don Franco del nuovo Centro Riabilitativo Sociale in corso di realizzazione nell’area ex Conceria, che avrà i requisiti dell’accoglienza e dell’inclusione, "principi dei quali egli ha fatto la sua missione di vita". La Comunità Nazionale di Capodarco, l’Ente che riunisce tutte le strutture di accoglienza che sono nate ispirandosi alla realtà fondata da don Franco, in sua memoria, ha dato vita al "Fondo don Franco", per supportare le Comunità di Capodarco che in Italia e nel mondo aiutano i giovani in situazioni di fragilità a perseguire concretamente il loro progetto di vita attraverso l’erogazione di borse di studio e di inserimento lavorativo.

Chi ha conosciuto don Franco sa che gli era particolarmente a cuore il futuro e l’impegno dei giovani: "Dobbiamo aiutarli a ritrovare la speranza perduta", una delle sue ultime raccomandazioni. Chi vuole contribuire potrà farlo attraverso la piattaforma di crowdfunding https://www.gofundme.com/f/fondo-don-franco-monterubbianesi-borse-di-studio-e-lavoro oppure: IBAN IT96T0849169660000080182441, intestato a Comunità Nazionale di Capodarco, con causale Fondo Don Franco Monterubbianesi. I contributi e le donazioni fatti a nome o per conto della Comunità di Capodarco, devono essere autorizzati ed effettuati attraverso canali ufficiali. Oggi le realtà legate al mondo di Capodarco, attivate in Italia, sono 13 e 4 quelle all’estero.