Omaggio a Vincenzo Nasini. Socio storico del Fotocineclub

Un appassionato di fotografia, capace di costruire una narrazione per immagini. È Vincenzo Nasini, classe 1940, socio storico del Fotocineclub Fermo, che qualche sera fa è stato protagonista di una serata speciale, alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro. Nasini, che ha iniziato a frequentare il fotoclub fin dagli anni sessanta ed è ancora presente e partecipe a tutte le riunioni del mercoledì. Vincenzo non figura tra i soci fondatori del Fotoclub, nato nel 1961 da una serie di incontri tra Luigi Crocenzi, direttore del Centro per la Cultura nella Fotografia, ed alcuni fotoamatori fermani, ma è arrivato subito dopo. Il Fotocineclub Fermo si è affermato rapidamente nella scena culturale italiana per l’organizzazione di sette edizioni del festival fotografico "Reportage e racconto fotografico", a cui hanno partecipato autori, molti dei quali, passati al professionismo, sono diventati nomi importanti della fotografia, non solo d’Italia. Vincenzo ha vissuto intensamente ed in prima persona questa stagione esaltante, che ha provocato un sostanziale rinnovamento culturale nell’ambito dell’organizzazione di concorsi fotografici. Si è passati dal singolo scatto alla "narrazione fotografica", che consiste nel raccontare una storia, reale o di fantasia, attraverso una concatenazione di più immagini in base agli aspetti visuali e narrativi di ciascuna. Studiando ed osservando con passione, curiosità e attenzione i racconti fotografici in concorso e soprattutto ascoltando le interminabili discussioni delle giurie, Vincenzo, pur non essendo in possesso di una cultura specifica, ha sviluppato una grande capacità di "Leggere" le immagini ed un proprio stile narrativo, che si riflette in tutti i suoi lavori, tra cui quelli presentati nel corso della serata. E’ stato un vero e proprio ‘seminatore’ che ha fatto crescere in molti giovani la passione per la fotografia. Per questa sua pluridecennale attività, il direttivo del Fotocineclub Fermo, all’inizio della serata, lo ha insignito della qualifica di "Socio onorario" del Circolo, consegnandogli una targa ricordo.