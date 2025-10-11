Omaggio ai caduti dei carabinieri. Oggi si inaugura una statua

Oggi, inaugurazione del monumento in memoria dei caduti nell’adempimento del dovere realizzato dal maestro Sandro Bartolacci e voluto dall’Associazione nazionale carabinieri sezione di Sant’Elpidio a Mare, presieduta da Serafino Dell’Avvocato. Numerose le autorità civili, a partire dal prefetto, Edoardo D’Alascio e dal sindaco Gionata Calcinari (foto), e militari che si ritroveranno per la messa (ore 10.30) officiata da don Enzo Niccolini in Collegiata. Al termine, il corteo, accompagnato dalla banda cittadina, raggiungerà via Papa Giovanni XXIII dove, di fianco alla biblioteca comunale ‘Santori’, sarà inaugurato il monumento. Verrà data lettura anche del messaggio inviato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Interverranno il generale di corpo d’armata medaglia d’oro al valor militare Rosario Aiosa, il generale di brigata Nicola Conforti (comandante legione carabinieri Marche), il colonnello Gino Domenico Troiani (comandante provinciale carabinieri Fermo), questore, comandante provinciale della Guarda di finanza, tutte le Anc della Provincia di Fermo, delegazioni di Ostra, Cupramontana, Tolentino e Cortona (Ar). Sarà presente la delegazione della sezione esteri della Anc di San Marino.