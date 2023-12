Omaggio al beato padre Antonio Grassi

Dalla Cattedrale di Fermo arriva un messaggio di pace, forte e intenso. Dal dicembre 2021 è sepolto nella Cripta della Cattedrale, in una splendida urna di cristallo, il beato fermano dell’Ordine di San Filippo Neri, Padre Antonio Grassi. Vissuto nel 1600, è stata una figura importante per la città (e non solo), uomo di pace. La sua memoria liturgica ricorre il 15 dicembre, ma da un paio di anni tale ricorrenza si festeggia in Cattedrale la domenica successiva, nella messa presieduta dall’Arcivescovo, a conclusione della quale insieme ai fedeli presenti, Sua Eccellenza raggiunge l’urna del beato per una preghiera di invocazione alla Pace. Un’altra iniziativa ha però arricchito la celebrazione domenicale; al ricordo di colui che possiamo chiamare a ragione "l’Angelo della Pace" (il beato Antonio Grassi), il servizio diocesano di Pastorale Giovanile ha voluto aggiungere un messaggio forte ed importante facendo arrivare proprio nella chiesa madre della Diocesi, la cattedrale appunto, la Luce della Pace di Betlemme. Nella Chiesa della Natività vi è una lampada che arde continuamente, alimentata dall’olio donato a turno dalle Nazioni cristiane della terra. Ogni anno, a dicembre, da quella fiamma ne vengono accese altre in tutto il mondo come simbolo di pace e di fratellanza. La diocesi di Fermo, grazie al servizio di pastorale giovanile, ha voluto prendere parte al progetto. La luce di Betlemme è stata portata nella cripta.