Omaggio al commissario Palatucci

Nel ricordo del Commissario della polizia di Stato Giovanni Palatucci, riprende forma il valore e l’impegno degli agenti e della figure istituzionali di restare vicino alla vita della gente. Si è tenuta ieri mattina di fronte all’ex stazione ferroviaria di Servigliano, oggi sede della ‘Casa della Memoria’, di fianco al Parco della Pace divenuto monumento nazionale, una cerimonia in ricordo del commissario della Polizia di Stato Giovanni Palatucci, ultimo Questore della Provincia di Fiume, deportato nel campo di sterminio di Dachau nel quale è deceduto il 10 gennaio 1945. A Giovanni Palatucci, nel 1995 è stata conferita la Medaglia d’oro al Merito Civile, oltre ad essere stato insignito nel 1990 del titolo di ‘Giusto fra le Nazioni’ per aver aiutato migliaia di ebrei italiani e stranieri a sfuggire alle deportazioni nei campi di concentramento nazisti.

Alla cerimonia hanno presenziato il vice Prefetto Vicario di Fermo Alessandra De Notaristefani; il Questore di Fermo Rosa Romano; il presidente della Provincia Michele Ortenzi; il sindaco di Servigliano Marco Rotoni; il direttore scientifico della ‘Casa delle Memoria’; le rappresentanze delle associazioni nazionali della Polizia di Stato; Combattenti e Reduci; funzionari e personale della Polizia di Stato, il Comandante provinciale dei carabinieri colonnello Gino Domenico Troiani; il comandate della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio capitano Massimo Canale; il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Massimiliano Bolognese oltre ad alcuni cittadini. "Forte della sua fede e della convinzione che il compito principale della polizia di Stato e della sua funzione di Questore – commenta Rosa Romano - consisteva nel prestare un servizio alla collettività fino al sacrificio della propria vita, restando sempre vicino alle persone per aiutarle soprattutto nei momenti di difficoltà e pericolo. Giovanni Palatucci è stato precursore di quel concetto di ‘polizia di prossimità’ che è alla base dell’agire quotidiano delle donne e degli uomini della polizia di Stato. Giovanni Palatucci è e resterà per sempre il simbolo del coraggio dei servitori dello Stato e del rispetto per la vita, di riscatto per tutta l’umanità".

Al termine della funzione è stato deposto un omaggio floreale ai piedi della lapide, che ricorda la figura ed il sacrificio dell’ultimo Questore di Fiume a cui è seguite una preghiera del cappellano della Polizia di Stato don Adam Baranski.

Alessio Carassai