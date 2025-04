Omaggio al patrono, la festa tra sacro e profano

Se nella individuazione del personaggio famoso testimonial della festa del patrono e catalizzatore di gente l’amministrazione comunale avesse voluto stupire, il soggetto con il ciuffo bianco sulla fronte, Cristiano Malgioglio, sarebbe stato tra i maggiori papabili. In effetti la scelta è caduta su di lui nella considerazione che potrebbe richiamare tanta gente: è cantautore, paroliere e personaggio televisivo. Nel corso della carriera ha pubblicato trenta album in studio. Ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana e collaborato con i cantanti più noti tra i quali, solo per citarne alcuni, Mina, Celentano, Vanoni, Patty Pravo.

A Porto San Giorgio effettuerà la sua performance alle ore 21,15 di sabato 26 aprile in piazza Matteotti in qualità di ospite del "Live show Forever ‘90", che è uno spettacolo televisivo proponente interviste, sketch di cabaret, attualità e momenti musicali con personaggi dello spettacolo di alto profilo. Sabato 26 aprile dopo lo spettacolo fuochi artificiali sul lungomare centro.

Il programma dei festeggiamenti contempla altri due appuntamenti musicali: venerdì 25 aprile dalle ore 17 in poi in piazza Matteotti si esibiranno in onore di San Giorgio tutti i cantanti, cantautori e le band sangiorgesi, mentre alle ore 18 di domenica 27 aprile ci sarà il concerto dello storico gruppo "Il giardino dei semplici". Con quest’ultimo evento il 27 aprile termineranno i festeggiamenti per il patrono. Avranno inizio domenica 13 aprile con il classico evento della grande fiera di San Giorgio che è una delle i maggiori e più frequentate manifestazioni della città di Porto San Giorgio.

Il clou della festa patronale si avrà il 23 aprile, che è il giorno della ricorrenza del Santo, con le celebrazioni di carattere religioso: al mattino messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Fermo nella chiesa di San Giorgio Martire e nel pomeriggio processione per le vie della città con il busto del santo patrono e la benedizione del mare, E’ il momento della festa più sentito e partecipato dai sangiorgesi. Mercoledì ci sarà anche alle 21,15 il tradizionale concerto nel teatro e ad ingresso libero del gran concerto bandistico città di Porto San Giorgio. In tale ambito con l’intervento del sindaco, Valerio Vesprini e del presidente della banda municipale, Vincenzo Cestarelli verrà proclamato e premiato il sangiorgese dell’anno.

Silvio Sebastiani