Omaggio alla Costituzione attraverso un percorso fatto di parole e musica

Sarà un omaggio alla Costituzione italiana attraverso un percorso fatto di parole e musica. Nasce con questo spirito l’iniziativa ‘Bello e giusto. Arti e cittadinanza: un fatto costituzionale’. La serata, ospitata nel teatro comunale di Servigliano, si terrà domani alle 21.15, nell’ambito del progetto ‘Città visibili e invisibili’. A partire dal diritto alla conoscenza, alla fruizione dell’arte, alla bellezza, lo sguardo dell’iniziativa poggia sui luoghi, i nostri borghi e sulle città, dove ogni giorno è attivo, grazie all’azione di ciascuno, quel cantiere di convivenza civile che la Carta costituzionale disegna. Sarà ‘Bello e giusto’, dunque, in una serata dai diversi toni e linguaggi incontrare le città invisibili di Italo Calvino per arrivare a reincontrare la nostra città visibile. Alla serata, introdotta dal sindaco Marco Rotoni e da Luigina Rossi presidente della Pro loco, interverranno il gruppo musicale ‘Battaglione Batà’ e il regista teatrale Pascal La Delfa con la performance ‘Parlare di note, cantare di diritti’. Sulla Costituzione come progetto di convivenza civile dialogano con i presenti gli avvocati Claudia Cardenà e Gabriele Gusella e la giornalista Elisabetta Proietti.