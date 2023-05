Omaggio alla poetessa Bemporad

Continuano le celebrazioni per il centenario della nascita e il decennale della morte di Giovanna Bemporad, promosse dall’Università popolare di Fermo in collaborazione con la fondazione Carifermo e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per sabato alle 16 al cimitero monumentale di Fermo con "Poesia dall’Ade", una passeggiata tra versi e musica per ricordare la poetessa e traduttrice. Partendo dalla tomba otto poeti (Nanda Anibaldi, Nicola Bultrini, Filippo Davoli, Luigi Maria Musati, Nadia Ristori, Eugenio Scarabelli, Sergio Soldani e Tony Vallesi), collegati alle tombe di Alvaro Valentini, Luigi Crocenzi, dei Martiri (Casellini, Rosettani e Venezia), Giuseppe Fracassetti, Mario Dondero, Enzo Tosco e Bice Fortuna Belleggia, alterneranno proprie poesie a versi.