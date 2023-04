Omaggio alle vittime della Resistenza Vesprini: "Hanno combattuto per noi"

Il sindaco Valerio Vesprini ieri ha reso omaggio alle vittime della Resistenza in una breve e partecipata cerimonia svoltasi in piazza 25 aprile. Verso le ore 12 ha deposto una corona di alloro sul cippo ivi presente dedicato agli eroi della Resistenza. Alla manifestazione sono intervenuti tutti gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, e diversi consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, il vice comandante della municipale, Fabrizio Ferranti, e le rappresentanze delle associazioni cittadine. "Il 25 aprile – ha affermato il sindaco – è una data dal significato profondo per il nostro Paese.Una giornata in cui celebriamo la libertà e la democrazia e che ci fa riflettere sulle sofferenze che ci hanno portato alla libertà e riconoscere il sacrificio di coloro che hanno combattuto e sono morti per tali valori. Libertà e democrazia però non possono essere date per scontate, ma dobbiamo impegnarci a combattere uniti contro ogni forma di intolleranza e razzismo". Al termine alcuni allievi dell’istituto scolastico “Nardi” si sono alternati al microfono leggendo scritti e il messaggio del Presidente della Repubblica.