Omicidio della Corva Condannato a 22 anni

Ventidue anni di reclusione, più il risarcimento danni provvisorio di 30mila euro da quantificare in sede civile. E’ questa la pena inflitta dalla Corte d’Assise di Macerata a Toja Besmir, l’albanese di 34 anni accusato del delitto di Mihaita Radu, l’operaio 31enne di origini romene, residente a Porto Sant’Elpidio, ucciso con trenta coltellate sferrate alle spalle. La Corte ha infatti ritenuto il 34enne, difeso dagli avvocati Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini, colpevole di omicidio volontario. Al processo si erano costituite parti civili i genitori e la sorella della vittima, assistiti dall’avvocato Filippo Polisena, e il figlio, tramite l’ex compagna di Radu in quanto esercente la responsabilità genitoriale, assistito dall’avvocato Marco Bagalini.

Radu era stato ucciso in via Pescolla, nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio, dove era stato rinvenuto il suo corpo senza vita all’alba del 17 febbraio 2020, anche se il decesso era stato fatto risalire ad alcune ore prima. Sul posto erano subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Fermo e del Reparto investigativo del Comando provinciale, che avevano constatato la morte di Radu causata dall’emorragia provocata dalle coltellate. Sul cadavere gli specialisti del Reparto scientifico avevano rinvenuto trenta ferite inferte con un’arma da taglio non di grandissime dimensioni. In un primo memento si era pensato che Radu fosse stato ucciso altrove, quindi caricato in macchina e trasportato nelle campagne elpidiensi. Poi la perizia medico legale aveva stabilito che il delitto era stato commesso sul luogo del rinvenimento della salma. Sul corpo del giovane non erano stati trovati segni evidenti di una colluttazione: non aveva lottato e probabilmente era stato vittima di un agguato. Sin da subito il sostituto procuratore di Fermo che aveva coordinato le indagini, Alessandro Pazzaglia, si era attivato facendo acquisire le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Erano state immediatamente sentiti parenti, amici e chi aveva frequentato la vittima lo stesso giorno. Dalle registrazioni era emerso che l’ultimo ad essere stato visto in compagnia di Radu, intorno alle 2,45 di quel 17 febbraio, era stato Besmir, all’interno di un’Audi nera risultata poi di proprietà della compagna del 34enne. Fondamentali per l’incriminazione del presunto assassino erano state però le celle telefoniche agganciate dal cellulare dell’imputato nelle ore antecedenti al ritrovamento del cadavere. Questo tipo di accertamento aveva dimostrato che Besmir si trovava nei pressi della frazione Corva e li lo avrebbe ucciso. Alla base dell’omicidio, secondo gli inquirenti, ci sarebbe una storia di cocaina, forse qualche piccolo debito mai saldato.

Fabio Castori