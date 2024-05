Omicidio di Pedaso. Effettuata l’autopsia. Le ferite al vaglio del medico legale

Si è svolta ieri pomeriggio all’obitorio di Fermo l’autopsia sulla salma di Giampiero La Rivera, il 54enne di Pedaso travolto e ucciso dall’auto condotta da Silvano Asuni, un suo amico con il quale poche ore prima era andato a cena e con il quale si trovava dopo l’aggressione di un gruppo di ragazzi, che hanno portato alle tragiche fasi concitate. Nel corso dell’esame, andato avanti per ore, sono stati prelevati i liquidi corporei dal cadavere per stabilire se avesse bevuto o assunto sostanze stupefacenti che potessero averlo fatto cadere in terra prima di essere investito. L’aspetto più interessante, però, ha riguardato l’analisi delle ferite riportate al capo dalla vittima sulle quali il pm Alessandro Pazzaglia, dopo la richiesta del legale dell’indagato, l’avvocato Anna Isabella Capriglia, ha disposto accertamenti per stabilire se il decesso possa essere stato provocato anche da altra causa o da cause concorrenti, come un colpo sferrato da un corpo contundente da terze persone. "Una prima lettura della documentazione agli atti e le prime indagini difensive svolte – spiega l’avvocatessa Capriglia - hanno consentito di rilevare importanti discordanze tra le testimonianze rese dai soggetti che avrebbero assistito ai fatti, e sulle quali si basano, attualmente, le ipotesi accusatorie della Procura di omicidio volontario e tentato omicidio. Incongruenze che certamente minano l’attendibilità di alcuni soggetti che potrebbero essere, invece, stati coinvolti nell’aggressione perpetrata ai danni dei tre 54enne, raggiunti all’improvviso a Pedaso, lungo via Garibaldi, da un gruppo di circa 7 o 8 persone, in spedizione punitiva contro di loro. Circostanza confermata non solo dai danni riportati dall’auto ma anche da alcune informazioni acquisite dai carabinieri di Pedaso e che spiegherebbe la reazione di Asuni, il quale, dopo aver avvistato il gruppo di giovani che correva contro di lui e l’amico Giampiero, a qualche metro di distanza dall’auto, ha incitato la vittima a scappare per mettersi in salvo. Terrorizzato per quanto di lì a poco sarebbe potuto accadere e convinto che il compagno che era fuori con lui si fosse dato alla fuga, Asuni, per salvare sé e l’altro passeggero – che ha confermato l’accaduto - non ha potuto fare altro che ingranare la marcia e darsi alla fuga". Da qui le due tesi difensive che l’investimento possa essere stata una fatalità o che addirittura la vittima si trovasse già sull’asfalto perché colpita da un corpo contundente. I risultati dell’autopsia, però, non sono stati ancora resi noti e i medici legali si sono presi 60 giorni di tempo per elaborare il referto. La tragedia si era consumata nella notte tra venerdì e sabato dopo che un gruppo di 50enni avevano organizzato una rimpatriata a cena per poi spostarsi in un bar del centro, dove avevano litigato con un nutrito gruppo di giovani composto da italiani e marocchini. Poi l’agguato e l’investimento le cui circostanze sono ancora in parte da ricostruire. Fabio Castori