Omicidio di Pedaso, niente carcere per Asuni: respinta la richiesta del pm

Fermo, 20 maggio 2024 - Resta ai domiciliari Silvano Asuni, il 54enne di Monterubbiano accusato di aver travolto e ucciso con la sua auto l’amico Giampiero Larivera, pedasino di 55 anni e del tentato omicidio di un 24enne di Campofilone. Lo ha deciso il gip del tribunale di Fermo, Teresina Pepe, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi. Il giudice ha respinto la richiesta di aggravamento della misura cautelare in carcere, presentata dal pm Alessandro Pazzaglia sulla basa di una nuova testimonianza spuntata oggi nel corso dell’udienza. Stessa sorte anche per l’istanza di scarcerazione presentata dal legale di Asuni, l’avvocato Anna Isabella Capriglia.

Il testimone in auto: “Non ce ne siamo accorti”

Nel corso dell’udienza Asuni ha fornito la sua versione dei fatti rispondendo alle domande del giudice e del pm. L’indagato ha spiegato che lui e gli altri due amici, dopo essersi allontanati dal bar di Pedaso, dove avevano litigato con un gruppo di giovani, avevano raggiunto via Garibaldi e si erano fermati per dei bisogni fisiologici.

Asuni ha specificato che lui e la vittima erano scesi, mentre il terzo amico era rimasto in macchina. Poi c’era stato l’agguato del gruppo dei ragazzi che li avevano raggiunti e avevano scagliato contro di loro alcune pietre, per poi salire sul cofano dell’auto e danneggiare il parabrezza. L’indagato ha specificato che la partenza improvvisa alla guida della sua auto era stata dettata dalla paura di essere aggrediti. Credendo che Larivera fosse fuggito piedi, lui era ripartito in macchina per evitare conseguenze peggiori ed era scappato insieme all’altro amico.

Nonostante la versione dei fatti fornita da Asuni, il gip ha confermato momentaneamente tutte le accuse a suo carico: omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni personali, omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi all’esame tossicologico. Intanto per domani è stata fissata l’autopsia che dovrà stabilire le cause del decesso della vittima.