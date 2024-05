Omicidio di Pedaso, chi sono il benzinaio Silvano Asuni e la vittima Giampiero Larivera

Fermo, 19 maggio 2024 – Silvano Asuni, 54 anni, è nato e cresciuto a Pedaso e, come Larivera, fa parte di quella generazione storica di pedasini di età compresa tra i 54 e i 56 anni, tutti amici tra loro e tutti compagni di avventure e disavventure. Ognuno, a modo proprio, ha segnato un pezzettino di storia del paese ed è stato protagonista di aneddoti e vecchi racconti.

Il benzinaio Silvano Asuni

Asuni lavora in distributore di carburante a Piane di Ortezzano, lungo la Valdaso. Da un po’ di tempo si era trasferito con sua moglie a Monterubbiano, nella frazione di Rubbianello, dove vive tuttora. Da un anno è padre di un bambino. Una vita per certi versi sfortunata quella di Asuni visto che, alcuni anni fa, era stato coinvolto in un incidente mentre si trovava alla guida di un furgone. In quel caso aveva perso la vita il conducente di un altro mezzo. Contrariamente a quanto accaduto ieri notte, quella volta era stata una fatalità. Una fatalità che, però, aveva segnato profondamente il 54enne. Quando sembrava essersi messo tutto alle spalle il destino gli ha presentato di nuovo il conto, un conto salato che al momento si chiama omicidio.

Giampiero Larivera, 55 anni

La vittima

Giampiero Larivera, 55 anni, era conosciuto a Pedaso con il soprannome l’anconetano, per via di uno dei suoi genitori originario del capoluogo dorico. Faceva parte della generazione storica dei pedasini nati tra il 1968 e il 1970. Lavorava in una ditta di pompe elettromeccaniche di Civitanova Marche.