Omicidio dopo la lite: Asuni è ai domiciliari, interrogati i giovani

Pedaso (Fermo), 20 maggio 2024 – In attesa dell’interrogatorio di garanzia è stato sottoposto agli arresti domiciliari, Silvano Asuni, il 54enne di Monterubbiano accusato dell’omicidio dell’amico pedasino di 55 anni, Giampiero Larivera, e del tentato omicidio del 24enne di Campofilone. Secondo gli inquirenti, in una fase concitata a seguito di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, Asuni avrebbe ucciso e travolto con la sua auto l’amico, dopo aver urtato il giovane campofilonese. Una dinamica tutta da ricostruire e sulla quale stanno lavorando i carabinieri che, già sabato, hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di Pedaso, il paese in cui si è consumata la tragedia.

L'omicidio a Pedaso dopo la lite, Asuni (a destra) è ai domiciliari. A sinistra la vittima Giampiero Larivera

Oltre a passare al setaccio ogni frammento delle registrazioni video, gli investigatori dell’Arma hanno interrogato i giovani che, dopo una lite al bar, avrebbero teso l’agguato ai tre amici che si trovavano a bordo della Volkswagen Golf e che si erano fermati in via Garibaldi, poco lontano dal locale, per prendere una boccata d’aria. Sono stati gli stessi ragazzi presenti a dichiarare di aver visto Asuni, alla guida del mezzo, travolgere prima uno del gruppetto rivale, quindi l’amico. Al momento sono gli unici testimoni oculari in grado di poter accusare il 54enne di Monterubbiano. Secondo indiscrezioni, sembra infatti che non ci siano immagini chiare in cui si vede l’istante preciso dell’investimento.

Dunque ci vorranno ancora ulteriori indagini per stabilire con certezza come quella che doveva essere una rimpatriata tra amici si sia trasformata nella più atroce delle tragedie. Secondo una prima ricostruzione sono da poco passate le 20 di venerdì quando un gruppo di 50enni si ritrovano a cena al ristorante ’Il Faro’ di Pedaso, per fare una bella mangiata di pesce e per passare una serata insieme dopo tanto tempo. Intorno alle 23,30 alcuni di loro si spostano nel bar del centro ’Settimo Cielo’, altri preferiscono tornare a casa.

I 50enni rimasti al bar si fanno qualche bevuta per terminare la serata in allegria e si siedono sui tavoli all’esterno dove c’è anche un nutrito gruppo di ragazzi quasi tutti 20enni, una parte di Pedaso e dei paesi vicini, con in più qualche marocchino residente nella cittadina. I due gruppi si scambiano qualche battuta scherzosa, ma qualcuno interpreta male e gli animi si infuocano. Scoppia la lite: volano insulti e minacce. Nel frattempo si è fatta l’una e mezza e Asuni, insieme a Larivera e un altro amico, decidono di andarsene. La cosa non sembrerebbe piacere ad alcuni dei più giovani che si avvicinano alla Volkswagen Golf di Asuni, forse per continuare il battibecco: il 54enne, di tutta risposta, parte sgommando rischiando di urtare alcuni dei ragazzi che si trovavano nei pressi dell’auto. I tre amici, a bordo del mezzo, raggiungo via Garibaldi a circa 300 metri dal bar e si fermano per prendere una boccata d’aria. Non immaginano che quei giovani, con in quali hanno litigato, li hanno seguiti. Un 20enne marocchino salta sul cofano delle Golf e sfonda il parabrezza a calci.

Asuni riparte alla guida della sua vettura: investe il giovane di Campofilone e Larivera. Il 55enne muore quasi sul colpo mentre il 24enne viene trasportato prima all’ospedale Murri di Fermo, quindi a Torrette di Ancona. Il conducente sarà fermato poche ore dopo dai carabinieri.