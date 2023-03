Omicidio Radu a Porto Sant’Elpidio, ucciso alla Corva: potrebbe essere caduto in un tranello

L'omicidio a Porto Sant'Elpidio

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 29 marzo 2023 – Contrariamente alla prima ipotesi degli investigatori, è stato ucciso sul luogo del ritrovamento del cadavere e quindi potrebbe essere stato vittima di un tranello. Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Mihaita Radu, l’operaio 31enne di origini romene, residente a Porto Sant’Elpidio da una decina d’anni, ucciso con trenta coltellate sferrate alle spalle presumibilmente da Toja Besmir, un albanese di 34 anni. L’extracomunitario, difeso dagli avvocati Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini, è infatti imputato davanti alla Corte d’Assise di Macerata di omicidio volontario. Al processo si sono costituite parti civili i genitori della vittima, assistiti dall’avvocato Filippo Polisena, e il figlio, tramite l’ex compagna di Radu in quanto esercente la responsabilità genitoriale, assistito dall’avvocato Marco Bagalini. Nel corso delle ultime due udienze sono stati ascoltati sei testimoni dell’accusa, i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale. E’ stato proprio quest’ultimo a dichiarare in aula che, contrariamente all’ipotesi iniziale degli inquirenti, Radu è stato ucciso in via Pescolla, nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita del 31enne. A confermare questa ipotesi una ferita al volto che la vittima si sarebbe procurata cadendo in...