Oncologia all’avanguardia "Sempre più prevenzione"

È una parola bella ‘prevenzione’, è una parola che sa di salvezza, di possibilità, di futuro. Una parola particolarmente preziosa quando si parla di tumore al seno, perché arrivare prestissimo alla diagnosi porta ad una sicura sopravvivenza e un’ottima qualità della vita. Ecco allora che anche all’unità operativa di oncologia del Murri, diretta da Renato Bisonni, è stata accolta con particolare favore una notizia molto attesa che avvicina le Marche alle regioni più progredite. Sarà esteso anche alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni lo screening del tumore della mammella, tramite invito con cadenza biennale. Lo ha deciso la Giunta con la delibera appena approvata recependo le linee guida europee, l’ampliamento della fascia d’età 45-49 anni avrà inizio entro aprile 2023, mentre quello della fascia d’età 70-74 anni entro settembre 2023. Nelle Marche, il ministero della Salute ha stimato un tasso standardizzato di tumori alla mammella pari a 163,1 casi su 100mila, corrispondente a circa mille e 300 casi stimati nella popolazione femminile residente per l’anno 2021. A Fermo arrivano ogni anno circa 150 donne in più rispetto all’anno precedente che hanno già subito l’intervento al seno, sono circa 500 le donne che afferiscono al reparto per le cure e i controlli degli anni successivi alla diagnosi. A curare l’ambulatorio senologico è Luigi Acito che spiega come arrivino molte donne intorno ai 70 anni ma tante sono anche le pazienti che non arrivano ai 50 anni o che sono in pre menopausa, almeno il 42 per cento. Attualmente, circa l’80 per cento delle pazienti con tumore mammario, se correttamente e precocemente trattato ha una sopravvivenza oltre i dieci anni dalla prima diagnosi. Pertanto la diagnosi precoce è fortemente raccomandata, Acito e Bisonni in questi anni sono stati protagonisti di giornate di screening gratuito dedicate alle donne del territorio e in diverse occasioni hanno scoperto noduli o situazioni che meritavano un’attenzione particolare. Nelle Marche, il programma di screening mammografico è stato avviato nel 2000 e, come da raccomandazioni ministeriali, è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, giudicate maggiormente a rischio. Le donne interessate dalle nuove fasce d’età riceveranno un invito personalizzato, con tutte le informazioni utili, a sottoporsi a mammografia, il primario Bisonni commenta: "Molto importante questa sensibilità, l’importante è adesso aderire e che ci sia davvero partecipazione. È fondamentale arrivare in tempo, l’esame ci fa guadagnare anni di vita". Se necessario, saranno successivamente eseguiti approfondimenti diagnostici a tutte le donne con mammografia dubbia, sospetta o positiva. In caso di conferma di diagnosi, saranno effettuati tutti i trattamenti necessari, con inserimento in un percorso.

Angelica Malvatani