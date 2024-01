Oncologia si rinnova : "I volontari dell’Anpof qui fanno la differenza"

Un tramonto in una stanza, a riempire di colore uno spazio di attesa, di speranza, di lacrime e di sorrisi. E poi, tante sedie colorate, disposte in circolo, per restituire serenità. È la nuova sala d’attesa del reparto di oncologia del Murri, un dono dell’Anpof, l’associazione di volontariato che ogni giorno è qui a sostenere pazienti e personale, con momenti dolci, sorrisi, iniziative, vicinanza. Stavolta il dono è di quelli grandi, come sottolinea la direttrice sanitaria Simona Bianchi: "E’ sempre una gioia assistere a gesti di solidarietà e partecipazione tanto significativi, una nuova sala bella e accogliente è un gesto di attenzione verso chi vive un momento non facile. L’apporto del volontariato in un sistema sanitario è davvero di grande importanza". La direttrice ospedaliera Elisa Draghi spiega che in realtà la sale sistemate sono due: "Ce n’è un’altra più piccola, ulteriore segno di vicinanza dei volontari Anpof che davvero in questo reparto fanno la differenza, supportando i pazienti nella vita del reparto". Il primario Renato Bisonni spiega che è sempre molto piacevole ricevere doni, come quello presentato di recente della Fondazione Carifermo per un apparecchio refrigerante anti alopecia: "C’era bisogno di rimodernare, in realtà il reparto avrebbe bisogno anche di altri interventi ma di certo questo primo momento è di buon auspicio. Abbiamo qui una piccola biblioteca e arriverà un televisore, cerchiamo di impegnare per meno giorni possibile i nostri pazienti ma quando sono qui devono attendere diverse ore. Se possono aspettare in un luogo piacevole è decisamente meglio". La caposala Maria Rosaria Borriello spiega che i volontari sono anche al fianco del personale, a costruire momenti leggeri ma anche confronti e discussioni per trovare sempre nuove soluzioni per i pazienti: "Qui stanno molto bene, assicura Maria Rosaria, e in momenti tanto delicati è già tanto".

La presidente di Anpof è Micaela Vitarelli, parla di due volontari al giorno impegnati in reparto, senza tregue né ferie, per un totale di circa 15 mila ore di volontariato annue: "Per noi la parola vincente è partecipazione e questa sala è il frutto di una grande partecipazione di tanti, dei volontari, delle istituzioni, dei donatori, dei fornitori, dei tecnici della direzione. È stato un procedimento lungo ma il volontariato trova soluzioni pronte dove il sistema ha procedure più lente. Siamo pronti a dare una mano anche per il resto del reparto che, aspettando il nuovo ospedale, mostra i segni del tempo". Serve anche personale, medici, infermieri, in un contesto sanitario che parla di una crescita dei casi di tumore: "Il reparto di oncologia è tra le nostre priorità, assicura la direttrice Bianchi, rafforzare gli organici è di sicuro un obiettivo". Anpof intanto sostiene una borsa di studio per una figura professionale che si occupi della parte burocratica del lavoro, lasciando i medici al reparto: "Chi vuole unirsi a noi può chiamarci, passare, parlare con la nostra psico oncologa e decidere se è un volontariato possibile. Noi ci siamo sempre", conclude la presidente Vitarelli.

Angelica Malvatani