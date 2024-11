’Onda sangiorgese’ replica:: "Narrazione ormai superata"

’Onda Sangiorgese’ replica al segretario del Pd di Porto San Giorgio, Michele Amurri. Il comunicato inviato dal Comune è preceduto dall’annotazione "Si inoltra su richiesta", senza specificare da parte di chi. ’Onda Sangiorgese’ era il nome di una lista di sostegno alla candidatura a sindaco di Valerio Vesprini e di cui nel post lezioni non si è più sentito parlare. Fatta questa premessa, vediamo cosa hanno da dirsi opposizione e maggioranza. Secondo la maggioranza, quando Amurri parla di fondi intercettati dalla passata amministrazione con il Pnrr dimentica di dire che basteranno per la realizzazione di un solo tratto del lungomare. "E se il nostro Comune – si legge dal comunicato – ha ottenuto 5 milioni di euro, va anche detto che altri centri, pur più piccoli, hanno ricevuto somme ben maggiori. Riguardo alla solita retorica del ’Vesprini assessore della vecchia amministrazione’, questa narrazione è ormai superata. Se l’accoppiata Loira-Vesprini non ha funzionato, è stato a causa della gestione poco inclusiva dell’allora sindaco, che spesso ha ignorato presidente del Consiglio, consiglieri e assessori, preferendo assecondare logiche di partito. Fu proprio la netta divergenza di vedute a portare Vesprini a dimettersi, segno di una distanza inconciliabile. Al contrario, la nuova squadra Vesprini-Senzacqua si sta dimostrando vincente concreti. Grazie alla loro determinazione e al lavoro di squadra con la giunta ed i consiglieri, infatti, sono stati avviati progetti significativi e concreti, attraverso azioni e finanziamenti, segno di una reale visione di sviluppo per Porto San Giorgio".