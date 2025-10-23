’Onde di memoria e sorsi di poesia’, una visione poetica del territorio

La città si prepara ad ospitare la terza edizione di Marche Storie, il festival regionale che intreccia teatro, tradizioni e identità locali in un racconto condiviso tra i luoghi e le persone. A presentare l’ìnìziativa, ieri in conferenza stampa, il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti, e i direttori artistici Gabriele Claretti e Roberto Rossetti della Compagnia della Marca, protagonisti anche del nuovo recital poetico-musicale "Onde di memoria e sorsi di poesia", che inaugurerà la rassegna. Il primo cittadino ha ricordato che il progetto Marche Storie, nato per promuovere i borghi e destagionalizzare il turismo, ha saputo ampliare la sua visione coinvolgendo anche città come Porto San Giorgio, che possiedono un patrimonio di storie da valorizzare". Ha sottolineato inoltre che "il successo delle passate edizioni, ha mostrato la capacità della città di fare rete e di raccontarsi attraverso il linguaggio del teatro e della cultura".

L’edizione 2025 di Marche Storie avrà come cuore pulsante il Teatro Comunale di Porto San Giorgio che diventerà il centro di una tre giorni dedicata alla "poesia dei teatri". Spettacoli, mostre, laboratori e incontri si alterneranno in un programma che coinvolgerà anche la Sala Castellani, la Biblioteca civica e i Cantieri della Civiltà Marinara. Come ha spiegato Claretti l’intento è "riconoscere nel teatro un luogo di aggregazione, un punto in cui la città si ritrova e si racconta a se stessa, costruendo un senso di appartenenza che cresce nel tempo". Lo spettacolo "Onde di memoria e sorsi di poesia", prodotto dalla Compagnia della Marca, offrirà una visione poetica del territorio, dove il mare diventerà presenza simbolica costante. "È un lavoro che unisce danza, parola e musica – ha detto Rossetti – con momenti di grande intensità e altri più leggeri e ironici, nel nostro stile marchigiano". L’assessora Carlotta Lanciotti ha espresso orgoglio per la continuità del progetto e per la scelta di sostenerlo, ribadendo che "investire nella cultura significa investire nella città e che il teatro comunale, rinato non solo come struttura ma anche come luogo vivo, dovrà essere in grado di ospitare mostre, incontri e nuove relazioni. "Marche Storie" si svolgerà dal 24 al 26 ottobre nel teatro, con spettacoli in programma ogni sera e appuntamenti dedicati a tutte le fasce di età.

L’auspicio condiviso da amministratori e organizzatori è che il teatro torni a riempirsi come nelle grandi occasioni, perché – come ha detto Claretti – "quando Porto San Giorgio si ritrova in questo spazio, la città diventa davvero comunità".

Silvio Sebastiani