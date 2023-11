Onore al 4 novembre. Vesprini:: "Diamo il nostro contributo"

Quattro novembre-Unità nazionale e festa delle Forze armate. Il sindaco Valerio Vesprini: "Diamo il nostro contributo per un futuro migliore". "Quella di oggi è una data di ricordo e riflessione in cui onoriamo il sacrificio di coloro che hanno dato la propria vita per rendere possibile l’unità d’Italia. L’unità nazionale è il fondamento della nostra Repubblica: ci rende più forti e coesi. Anche nella nostra comunità possiamo contribuire ad affermare questo principio attraverso la solidarietà, la collaborazione ed il reciproco rispetto. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per noi stessi e per le generazioni future". Lo ha affermato il sindaco nel suo intervento a chiusura della cerimonia in piazza Mentana, in occasione della giornata dell’Unità nazionale e festa delle Forze armate. La celebrazione si è aperta con la collocazione di una corona d’alloro dinanzi al monumento ai Caduti. Sono intervenuti i rappresentanti delle autorità civili e militari, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, gli assessori e i consiglieri comunali. Gli alunni delle classi 2ª, 4ª e 5ª A della scuola primaria De Amicis, insieme ai presenti, hanno cantato nel finale l’Inno nazionale.