Open day al canile di Villa Luciani

Le associazioni animaliste del fermano hanno promosso per domani a partire dalle 11, un Open Day presso il Villaggio del Cane di villa Luciani, struttura finita di recente al centro dell’attenzione in seguito alla decisione del Comune di chiuderla e di trasferire i 130 cani altrove per il tempo necessario ad effettuare lavori di messa a norma dal punto di vista igienico – sanitario. Come già riferito, le associazioni non hanno condiviso affatto la decisione assunta dal Comune ed avevano chiesto un incontro con gli amministratori per spiegare le loro posizioni e ragioni, con l’intento di tutelare i numerosi animali accolti in quello che era stato inizialmente pensato come canile comprensoriale e la cui gestione, negli anni, è stata al centro di alterne vicende. Domani per questa giornata straordinaria di apertura al pubblico, dalle 11, ci sarà anche Paolo Morresi, cinofilo in area comportamentale.