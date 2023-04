Open to Meraviglia, Fermo diventa ‘Stillstand’ nello spot del Ministero

Fermo, 25 aprile 2023 – A leggere velocemente, conoscendo il tedesco, pare quasi una minaccia: Fermo diventa Stillstand, nel senso di ‘fermo’ ma più come arresto. È la versione tedesca della campagna ‘Open to meraviglia’, pubblicata sul sito www.italia.it, come promozione turistica del nostro Paese bellissimo. Una traduzione raffazzonata e a tratti esilarante che ha trasformato Camerino in ‘Guarderobe’, tipo spogliatoio, letteralmente, e tanti altri esempi, in giro per l’Italia. È l’ennesima polemica sulla campagna promossa dal Ministero del turismo che vede protagonista, in veste di improbabile influencer, la Venere di Botticelli. La stessa nella quale sono state utilizzate immagini direttamente dalla Slovenia per promuovere l’Italia, come ha rilevato la giornalista Selvaggia Lucarelli.

La versione tedesca di Open to meraviglia, con delle originali traduzioni di alcune città italiane

Per Fermo oggi è una nuova spinta promozionale, a prenderla bene, se ne parla comunque, anche se per sottolineare la terribile traduzione: "Del resto – sorride il sindaco Paolo Calcinaro – stiamo vivendo dei giorni in cui nelle nostre strutture museali passano almeno 600 visitatori per ognuno dei giorni di questo lungo ponte e altri ne aspettiamo per il ponte del 1 maggio. Dunque, che sia il caso di ‘arrestarsi’ a Fermo è del tutto evidente".

Meglio prenderla col sorriso, in sostanza, purché se ne parli che poi a rendere indimenticabile la visita ci pensano i luoghi e le persone che quei luoghi custodiscono, sindaci in testa con i relativi assessori al turismo. Per noi si spende Annalisa Cerretani che tanto ha fatto per portare il nome di Fermo ovunque, stavolta il Ministero del turismo ha guardato oltre e forse ha peccato di eccesso di zelo. Del resto, nel sito Brindisi è diventata ’Toast’, che è quello che si fa quando si brinda, con i bicchieri, Prato diventa ‘rasen’ che è un prato d’erba, appunto Cento fa ‘Hundert’ come centinaio, e Scalea si trasforma in ‘Treppe’, come scalinata. Diventa complicato capire come farà un turista tedesco che volesse cercare le nostre città sul navigatore e trovarle, se si scrive ‘arresto’ non si arriva a Fermo e il ’guardaroba’ non ti porta, in nessun modo, a Camerino.

Magari, con 9 milioni di euro, tanto è costata la campagna pubblicitaria, si poteva trovare un traduttore che personalizzare la pagina che racconta il nostro paese meraviglioso, da qui e verso il mondo.