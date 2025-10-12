Open Week menopausa. Eventi e screening in rosa

Un momento della vita di ogni donna fatto di cambiamento ma anche possibilità, di evoluzione. L’Ast di Fermo aderisce all’Open Week End Menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre prossimi, proprio per accompagnare le donne a vivere al meglio anche questa stagione della vita. In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre), la Fondazione Onda Ets dedica, infatti, le giornate dal 17 al 19 ottobre alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa, tra i quali il Presidio ospedaliero Murri di Fermo, ed offrendo loro servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi.

L’Ast di Fermo, dunque, per la giornata del 18 ottobre, ha previsto visite ginecologiche per donne in menopausa, ecografie transvaginali ed eventuali screening per il cervicocarcinoma. Gli esami verranno effettuati dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 presso gli ambulatori della Uoc Ginecologia dell’ospedale Murri di Fermo, reparto guidato dal direttore Alberto Maria Scartozzi. Le visite verranno effettuate dalla ginecologa Monia Nardi. E’ obbligatoria la prenotazione. Basta telefonare dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13) allo 0734-6252988. I 20 posti totali per "visita + ecografia ginecologica a donne in menopausa con possibilità anche di pap test e Hpv", come di consueto verranno prenotati in ordine di arrivo della chiamata a partire della divulgazione della notizia.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi. La menopausa vissuta con fastidio o addirittura con vergogna, è ormai alle spalle. Gli scienziati ricordano come solo 5 specie di mammiferi – tutti cetacei, a parte la donna – abbiano la menopausa: le femmine delle altre specie in questa fase della vita diventano guide di saggezza per il branco.