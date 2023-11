Opera in sala consiliare, l’assise rischia il trasloco

La Commissione consiliare sta lavorando (si riunirà il 5 dicembre) alla modifica del regolamento del consiglio comunale per dare seguito alla richiesta, in particolare, del consigliere di Fd’I, Gionata Calcinari, di trasmettere in diretta le sedute consiliari, ma intanto si sta prospettando una situazione che rischia di posticipare l’efficacia di queste modifiche. Sì, perché il presidente del consiglio comunale, Alessio Terrenzi e il sindaco Alessio Pignotti vedono come una ipotesi concreta quella di far svolgere le sedute del consiglio comunale in altra sede in quanto l’aula consiliare e la sala dei ritratti ospiteranno, avendo i sistemi di allarme adeguati, le opere della civica pinacoteca (la cui visita era a pagamento) dove ci sono lavori di riqualificazione finanziati col Pnrr. "Sì, può essere un’ipotesi concreta il trasferimento del consiglio – afferma il sindaco Alessio Pignotti -. Stiamo aspettando di capire se il trittico di Vittore Crivelli che abbiamo dato in prestito per una mostra in Germania tornerà entro i termini stabiliti (inizio gennaio, ndr) o se l’esposizione sarà prolungata". Il polittico del Crivelli è stato trasferito ad Ancona dove, a pochissimi anni dal restauro, sarà sottoposto a un altro intervento per poi tornare in città. "In attesa di sviluppi, stiamo facendo fare dei preventivi per capire come poterci organizzare al meglio nel palazzo comunale" aggiunge Pignotti, ricordando che "l’intento è sempre stato quello di non precludere del tutto le visite al patrimonio artistico durante i lavori, soprattutto adesso che riapre anche la torre gerosolimitana". Anche per questo, Terrenzi considera che "va bene la modifica del regolamento a cui stiamo lavorando e per la quale ci riaggiorneremo il 5 dicembre, ma stavamo prevedendo anche le telecamere per riprendere audio e video delle sedute, pannelli per la proiezione delle immagini da collocare sia nell’aula consiliare che in quella attigua dei ritratti per consentire la visione in entrambi i luoghi. Ma se ci trasferiscono le opere tutto questo rischia di essere rimandato, e quello che abbiamo appena svolto o, al massimo, il prossimo consiglio comunale di dicembre, potrebbero essere gli ultimi che facciamo in quella sala per un bel po’ di tempo". Tutto dipende dalla possibilità o meno di far convivere i lavori del consiglio con le opere d’arte, ma anche se le visite resteranno a pagamento o meno. In ogni caso, sono già state individuate possibili location alternative: "O ci mettiamo d’accordo con gli uffici dell’Ato del Tennacola, oppure a Casette d’Ete, all’auditorium ‘Della Valle’. Ma questa non è una decisione di mia competenza, anche se, nel caso, alternative ne abbiamo. Ma la decisione finale spetta al sindaco e all’esecutivo" conclude Terrenzi.