"Operatori e infermieri Ecco le prime assunzioni"

Tempo di cambiamenti e di rafforzamento per la sanità fermana, lo annuncia con soddisfazione il commissario straordinario dell’azienda sanitaria di Fermo che parte dalla prossima riorganizzazione dell’unità di medicina interna: "A breve si completerà il trasferimento del braccio destro della Uoc di medicina interna, diretta da Stefano Angelici. Non è un mero spostamento, ma un’interpretazione in chiave moderna dell’organizzazione della medicina interna, snodo fondamentale per tutte le discipline di Area Medica". Il nuovo reparto metterà a disposizione ambienti confortevoli, climatizzati e modernamente strutturati, sia negli spazi che nelle tecnologie. Il trasferimento è previsto per questo fine settimana: la struttura disporrà di 18 letti nella prima fase, 20 a regime.

Grinta spiega pure che si sta mettendo mano alla situazione del personale, come richiesto dai lavoratori stessi e dai sindacati: "Stiamo procedendo con l’assunzione di risorse umane, che interesseranno diverse unità operative, ribadisce Grinta, Sono state approvate sei assunzioni a tempo indeterminato di oss, che entreranno in servizio nell’arco del prossimo trimestre; sono stati richiesti altri dieci oss a tempo determinato, sette dei quali hanno già comunicato la loro disponibilità, le unità restanti saranno attinte da una lista per raggiunge il numero di operatori necessari. Sono undici le assunzioni a tempo indeterminato di infermieri che prenderanno servizio tra il mese di marzo e quello di luglio 2023; sono in arrivo altri sette infermieri a tempo determinato, due dei quali già assunti. L’incremento di personale si completa con l’assunzione a tempo indeterminato di undici tecnici di laboratorio, sette dei quali hanno già accettato. In arrivo a tempo indeterminato anche tre dietiste, due ostetriche che saranno in servizio da aprile, sei assistenti sociali. In procinto di partire infine le procedure per due tecnici di radiologia, un ortottista ed un tecnico della prevenzione". Una sanità che cerca anche di essere più vicina ai cittadini per le questioni burocratiche, la direzione amministrativa ha disposto un ampliamento dell’orario di servizio per gli uffici anagrafe assistiti di Fermo, al poliambulatorio di via Gigliucci, e Porto Sant’Elpidio.

Visto l’imminente pensionamento di alcuni medici di medicina generale ed il prevedibile incremento di afflusso dell’utenza per la procedura di cambio medico, il consueto orario 8-13 sarà esteso alla fascia 8-15 per tutto il mese di marzo, per agevolare l’accesso al servizio.

a.m.