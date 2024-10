Operazione ’Mare e laghi sicuri’: "Sanzioni per oltre 40mila euro"

"Effettuati circa 600 controlli, elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro, sequestrati circa 800 pezzi di attrezzature di spiaggia". La guardia costiera di Porto San Giorgio fa il bilancio dell’operazione "Mare e laghi sicuri 2024" condotta per il periodo estivo lungo il litorale della provincia fermana, attraverso la messa in atto di un dispositivo di sicurezza, al fine di salvaguardare la vita umana in mare, la sicurezza della balneazione e della navigazione e porre in essere ogni misura atta a prevenire e reprimere gli illeciti sul demanio marittimo.

Sono stati infatti impiegati ben 15 militari che, con l’ausilio di 2 mezzi nautici in dotazione hanno pattugliato, quotidianamente, i 30 km circa di litorale di competenza. In tutto il periodo estivo effettuati circa 600 controlli, elevate sanzioni amministrative per oltre 40 mila euro, sequestrati circa 800 pezzi di attrezzature da spiaggia, lasciati abusivamente oltre il tramonto, in violazione delle Ordinanze vigenti.

"Esprimo viva soddisfazione e plauso per l’operato dei militari dell’Ufficio Circondariale di Porto San Giorgio che – spiega ha dichiarato il Comandante Angelo Picone –, con una costante presenza sul territorio e attraverso una continua vicinanza al cittadino, hanno consentito la piena esecuzione dell’Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2024", sensibilizzando al rispetto delle normative di settore per la salvaguardia della vita umana in mare, compito istituzionale affidato al Corpo delle Capitanerie di porto, e di preservare la tutela dell’ambiente marino costiero" ha concluso il Comandante Angelo Picone.

La guardia costiera ricorda infine che in caso di emergenze in mare occorre chiamare il Numero Blu 1530 ovvero il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112, entrambi completamente gratuiti, attivi 24h sull’intero territorio nazionale.

s.s.