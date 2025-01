Operazione ’Underground’, alla sbarra la banda della cocaina

Era stata denominata operazione "Underground" ed era scattata quando i carabinieri del Comando provinciale di Fermo, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti e di unità specializzate del Nucleo cinofili di Pesaro Urbino, avevano dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone. Si tratta di 2 marocchini, 2 albanesi, 2 donne romene e 2 donne italiane, che sono finiti alla sbarra perché ritenuti responsabili a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Il processo ha preso il con l’audizione degli investigatori che avevano messo a segno il blitz ed è stato aggiornato per sentire gli imputati.

L’attività investigativa, avviata nel settembre 2021 dal Reparto operativo - Nucleo investigativo di Fermo, sotto la direzione della Procura della Repubblica, aveva permesso di individuare e smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio e al traffico di ingenti quantitativi di droga. Il gruppo criminale, stabilitosi nel Fermano, riforniva lo stupefacente, soprattutto cocaina, a numerosi pusher della zona. Nello specifico, la "polvere" veniva redistribuita in discrete quantità - circa un chilogrammo al mese - a spacciatori al dettaglio, perlopiù albanesi e marocchini, operanti lungo tutta la fascia costiera fermana e nel Maceratese, finendo poi nelle diverse piazze di spaccio del territorio per soddisfare la richiesta dei tossicodipendenti.

Tra i punti prediletti per l’attività di smercio Fermo, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Civitanova e Tolentino. Gli investigatori dell’Arma avevano documentato le modalità di trasporto e occultamento dello stupefacente adottate dagli spacciatori, i quali erano soliti spostarsi anche a piedi per evitare di essere pedinati, nascondendo la cocaina in aree periferiche da cui attingevano poi i quantitativi da vendere al dettaglio. Il gruppo criminale si poneva ad un livello medio alto nella piramide della gestione dello spaccio e riforniva spacciatori al dettaglio sparsi sul territorio provinciale.

Attraverso una lunga e meticolosa attività di osservazione, analisi, avvalendosi anche di attività di intercettazione, i militari dell’Arma erano riusciti a documentare i movimenti dei componenti del gruppo criminale e definirne i ruoli nonché le modalità di gestione e controllo dello spaccio sul territorio. L’attività d’indagine, che si era estesa anche nella provincia di Macerata, nel corso del suo sviluppo aveva consentito di sequestrare circa due chilogrammi di cocaina, trecento grammi di hashish, 40.000 euro in contanti, provento dello spaccio, e di identificare e segnalare all’autorità prefettizia 27 acquirenti assuntori di stupefacenti, perlopiù italiani provenienti da diversi comuni della provincia. Degli otto destinatari della misura, sei avevano già precedenti specifici per spaccio. Una delle quattro donne arrestate, italiana, percepiva anche il reddito di cittadinanza. Fra gli uomini in manette, un magrebino svolgeva l’attività di operaio edile, mentre due albanesi commerciavano auto usate online.

Fabio Castori