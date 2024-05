Opere di Vittore Crivelli al palazzo comunale

La Pinacoteca Civica, inaugurata nel 1998 ed allestita nelle sale dell’ex convento dei Filippini sarà oggetto di ristrutturazione. L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha deciso, fino al completamento dei lavori, che le opere più importanti continueranno ad essere esposte e rese fruibili ai visitatori all’interno delle stanze del Palazzo Comunale. Oggi in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, alle ore 11, ci sarà l’inaugurazione della mostra in cui verrà esposta una ricca collezione di dipinti su tela e su tavola, testimonianze figurative della vita religiosa e della storia cittadina dal XV al XVIII secolo tra le quali spiccano le 3 opere del maestro veneto Vittore Crivelli. L’apertura al pubblico della sala avverrà a partire dalle ore 17 fino alle 20 ed in occasione de “La Notte dei Musei” sarà possibile fruire di visite guidate alle opere di Vittore Crivelli, alla quadreria del Palazzo Comunale e alla Torre civica ad orari cadenzati. Alle 21 ci sarà il laboratorio creativo per bambini dai sette anni ispirato alle opere di Vittore Crivelli e alle 22,30 seguirà quello per gli adulti. Dalle 21,30 alle 24 continueranno le visite guidate alla Torre Civica ad orari cadenzati (visite gratuite su prenotazione) e l’Apertura straordinaria della Sala Consiliare e della quadreria del Palazzo Comunale. Domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20 Visite guidate alle opere di Vittore Crivelli, alla quadreria del Palazzo Comunale e alla Torre civica ad orari cadenzati. L’allestimento nella sala consiliare si protrarrà per l’intera durata dei lavori alla Pinacoteca.