Opere pubbliche a Montegiorgio, fondi per la chiesa di San Francesco

Approvato a maggioranza il programma triennale delle opere pubbliche, fra le novità un finanziamento per il recupero strutturale dell’ex chiesa di San Francesco. Fra gli argomenti discussi nell’ultimo Consiglio comunale, il gruppo di minoranza è tornato a sottolineare la questione dell’ex convento dei frati Cappuccini, che l’amministrazione vorrebbe trasformare attraverso un progetto articolato nella futura casa di risposo di Montegiorgio. "Fra le opere pubbliche ci sono alcune questioni che meritano una riflessione – spiega il consigliere Marco Ramadori del gruppo Una nuova stagione per Montegiorgio -. In primo luogo avete presentato un progetto per il ristrutturazione dell’ex Convento dei frati, ma tempo fa avevate indicato di voler creare una struttura a gestione pubblico-privato. Inoltre nel progetto si parla di posti letto già accreditati, ma la procedura di accredito deve seguire una prassi che al momento non è stata espletata". Sulla questione è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini. "Si era creata l’occasione di partecipare a un bando per ristrutturare l’ex convento – precisa – ma non ci siamo rientrati, resta volontà di quest’amministrazione di realizzare una nuova e funzionale casa di riposo attraverso la gestione pubblico-privata. Nel progetto vengono indicati 80 posti letto divisi per varie specialità, ma si tratta del fabbisogno indicato dall’Asur che ci viene riconosciuto. Quello che abbiamo presentato è un programma di opere pubbliche che non ha precedenti, 43 milioni in tre anni. La novità è un finanziamento da 3.5 milioni per ristrutturare la chiesa di San Francesco".

Alessio Carassai