Opere pubbliche, c’è l’elenco

Adottato dalla Giunta municipale lo schema di programma dei lavori pubblici, che è stato redatto dagli uffici comunali competenti e che è composto dall’elenco dalle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2024-2026 e nell’anno 2024. L’elenco è da ritenersi un atto di indirizzo programmatico che potrà essere confermato, modificato o integrato in sede di approvazione del bilancio di previsione del triennio 2024-2026. Diamo un’occhiata all’elenco in questione soffermandoci in particolare sulle opere che si prevede di prendere in considerazione nel 2024 e quelle triennali di maggiore rilevanza: lavori di messa in sicurezza ripritstino funzionalità ed efficientamento energetico per le scuole cittadine 90.000 euro, lavori di adeguamento o miglioramento sismico e messa in sicurezza edifici scolastici 2.500.000 euro, lavori di dragaggio imboccatura porto e manutenzione strutture portuali 606.000 euro, interventi per la

riduzione del rischio idrogeologico territorio comunale 2.500.000 euro.